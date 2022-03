Alkoholisierter Radler stößt in Haibach mit Radler zusammen

Ein 38-jähriger Mann fuhr auf dem Radweg, parallel zur Staatsstraße 2312, von Haibach in Richtung Straßbessenbach. Als er von einem 54-jährigen Radler überholt wurde, kam es zum Kontakt der beiden Fahrradlenker.

Der 38-Jährige konnte sich trotz kurzem Gleichgewichtsverlust noch halten und blieb unverletzt. Der 54-Jährige stürzte jedoch und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Er wurde leicht verletzt. Die Retter verbrachten ihn mit einer Schulterverletzung und dem Verdacht auf eine Handgelenksfraktur in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 54-jährigen Radler Alkoholgeruch festgestellt, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Ein Arzt entnahm dem Unfallverursacher eine Blutprobe. Das Mountainbike des alkoholisierten Mannes wurde leicht beschädigt. Die Polizeistreife sorgte für eine Verwahrung, bis der 54-Jährige wieder gesund ist. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Schweinheim. In der Kulmbacherstraße streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Hyundai. Dieser war am Montag, zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt und weist nun Lackschäden rechts am Heck auf. Dem Eigentümer entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Vorfahrtsverstoß verursacht Sachschaden von über 13.000 Euro

Goldbach. Am Montagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, führte eine Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Sachsenhausen und passierte die Kreuzung zur Hauptstraße. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten Pkw VW, der von links kam. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wobei der VW frontal die linke Seite des Audi touchierte. Glücklicherweise wurden die 58-jährige Unfallverursacherin und die 63-jährige VW-Fahrerin nicht verletzt. An den beiden Pkw entstand jedoch Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.