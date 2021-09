Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sind Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Abend gerufen worden. Ein Jugendlicher aus Aschaffenburg hatte die Polizei verständigt, nachdem er von einem Mann aus Obernburg im Bereich der Bushaltestellen in der Bahnhofstraße niedergeschlagen worden war. Nach Angaben des 17-Jährigen hatte ihn der augenscheinlich alkoholisierte Mann nach einem kurzen Disput grundlos angegangen und geschlagen. Hierbei fiel der Angegriffene zu Boden und zog sich leichte Prellungen zu. Sein Handy und eine Jacke wurden hierbei beschädigt. Eine vor Ort befindliche Streife der PI Obernburg konnte den amtsbekannten Mann aus Obernburg, der deutlich alkoholisiert war, antreffen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Obernburger des Platzes verwiesen.

Gegen 20.30 Uhr ging erneut eine Meldung bei der Polizei ein, dass es in der Mainstraße in Obernburg zu einer erneuten Auseinandersetzung gekommen sei. Hier wurde ein 26-jähriger Erlenbacher mit einem Faustschlag gegen den Kopf niedergestreckt. Der Täter habe nach dem Schlag noch auf den am Boden liegenden Mann eingetreten, bevor er sich aus dem Staub machte. Bei der Befragung des Geschädigten stellte sich heraus, dass der bereits in Elsenfeld zuvor aufgefallene Schläger erneut aktiv geworden war. Eine Fahndung nach ihm verlief zunächst erfolglos. Der zu Boden geschlagene junge Mann wurde von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Gegen 21 Uhr konnte der rabiate Obernburger von einer Polizeistreife im Bahnhofsbereich festgenommen werden. Er wurde zur PI Obernburg in die Haftzelle verbracht, wo er ausgenüchtert werden sollte. Nachdem er sich fremd- und eigengefährlich zeigte, wurde er zur ärztlichen Behandlung in eine Fachklinik verbracht.

Sulzbach. Bei einem Unfall am Mittwoch Vormittag gegen 8.45 Uhr ist ein 52-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit fuhr ein Sulzbacher auf der Staatsstraße 2309 von Kleinwallstadt in Richtung Sulzbach. Beim Einfahren in den Kreisel an der Roland-Schwing-Brücke übersah der Mercedes-Vito-Fahrer den bereits im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrer, touchierte diesen mit der Stoßstange und brachte ihn zu Fall. Glücklicherweise wurde der Gestürzte hierbei nur leicht verletzt. Nach der Behandlung von den Helfern des BRK wurde der Sulzbacher ins Aschaffenburger Klinikum verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 3000 Euro.

xere/Polizei Obernburg