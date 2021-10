Alkoholisierter Mann legt sich unter Leitplanke bei Fellen

Am frühen Freitag teilte ein Verkehrsteilnehmer um 00.30 Uhr der Polizei mit, dass eine Person auf der Fahrbahn herumschwankt. Die eingesetzte Polizeistreife stellte daraufhin einen 51-jährigen Mann fest, der kurz vor Fellen unter der Leitplanke lag. Die Füße ragten teilweise in die Fahrbahn. Nachdem der 51-jährige von dem auch hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht wurde, konnte er in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden, da er nur alkoholisiert war.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Gemünden. Am Donnerstagmorgen um 6.55 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Mann in Langenprozelten aus seiner Hofeinfahrt rückwärts heraus. Hierbei übersah er einen dort geparktes Auto und stieß dagegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in von jeweils 1000 Euro.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden. Am Donnerstag teilte um 19.30 Uhr eine 59-jährige Frau der Polizei telefonisch mit, dass sie um circa 18.15 Uhr an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Ihr war ein 77-jähriger Mann mit seinem Auto auf ihren Auto gefahren, als sie in Wernfeld an einer Einmündung halten musste. Nachdem keiner der Beteiligten verletzt war und sie keinen Schaden feststellen konnten, tauschten die Unfallbeteiligten ihre Personalien aus und fuhren weiter.

Nachdem die 59-jährige Frau jedoch später Kopfschmerzen bekommen hatte, teilte sie dies der Polizei nachträglich mit. Bei der anschließenden Überprüfung der Daten des 77-jährigen Mannes wurde festgestellt, dass das Kennzeichen nicht für das Auto zugeteilt war, mit dem der Unfallverursacher unterwegs war. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt.

xere/Polizei Gemünden