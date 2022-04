Alkoholisierter Ladendieb stiehlt Halstuch in Miltenberg

Im Außenbereich des Bekleidungsgeschäfts bediente sich der bislang unbekannte Täter eines gelben Halstuchs, welches an einem dort befindlichen Kleiderständer hing. Anschließend wurde die Flucht in Richtung Engelplatz angetreten.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll ca. 50-60 Jahre alt sein, graues kurzes Haar tragen und eine hagere Statur haben. Die Person wurde ferner als äußerst ungepflegt beschrieben und habe zur Tatzeit eine blaue sog. Bomberjacke getragen. Außerdem soll die Person sichtlich alkoholisiert gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 zu melden.

Betrunken mit Auto unterwegs

Eichenbühl. Am frühen Samstagmorgen geriet ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Bürgstädter Straße in eine Verkehrskontrolle. Durch die uniformierte Streifenbesatzung konnte hierbei deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille, weshalb sich der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Dieser muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Miltenberg. Am Freitagnachmittag, zwischen 17:00-17:50 Uhr, verursachte im Bereich Obere-Walldürner-Straße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer Sachschaden an einem Pkw Fiat 500. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte hierbei den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich sodann von der Unfallörtlichkeit.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 zu melden.