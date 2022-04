Alkoholisierter Fahrer in Heugrumbach unterwegs

Einer Streifenbesatzung fiel am Montag gegen 08:20 Uhr zwischen Heugrumbach und Büchold im Begegnungsverkehr der Fahrer eines Kleintransporters auf, der während der Fahrt mit einem Mobiltelefon telefonierte. Die Beamten hielten den Transporter daraufhin an und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Bei der Überprüfung wurde ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Fahrer festgestellt. Ein Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2,32 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Autoscheiben in Arnstein eingeschlagen

In der Sichersdorfer Straße in Arnstein wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:20 Uhr, an zwei geparkten Autos mehrere Scheiben eingeschlagen, wobei an den Autos ein Schaden in Höhe von circa. 2000.- Euro entstand. Aufgrund der Beobachtungen zweier Zeugen konnte noch in der Nacht eine in Arnstein wohnhafte Frau als Tatverdächtige ermittelt werden.

stru/Polizei Karlstadt