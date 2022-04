Alkoholisierter Autofahrer in Sulzbach erwischt

Einer Streife der Polizei Obernburg ist am Montagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, ein VW-Fahrer aufgefallen. Der 59-Jährige Mann war den Beamten aufgefallen, da er im Bereich der Mainbrücke Sulzbach planlos herumfuhr. Bei der Anhaltung des VW in der Hauptstraße bemerkten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch. Ein hierauf durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Hierauf ordneten die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme bei dem Alkoholsünder an. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrers stellte sich weiterhin heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Mountainbike in Klingenberg entwendet

In der Stefanstraße ist in der Zeit von Montag, 20:40 Uhr bis 22:20 Uhr, ein Mountainbike der Marke Trek entwendet worden. Das weiß-schwarze Rad war von seinem Besitzer leichtsinnigerweise unverschlossen vor der Jakob-Hemmelrath-Halle abgestellt worden.

Als der junge Mann zu später Stunde mit seinem rad heimfahren wollte, stellte er fest, dass das MTB nicht mehr vor Ort war. Der angerichtete Diebstahlschaden beträgt circa 250 Euro.

Vor Polizeikontrolle in Elsenfeld Betäubungsmittel entsorgt

Beamte der Polizei Obernburg haben am Montagabend gegen 20:25 Uhr im Rahmen der Streife mehrere Gramm Marihuanas sichergestellt.

Die Beamten wollten in der Bahnhofstraße zwei junge Männer überprüfen, die sich verdächtig verhielten. Als die Verdächtigen die Polizeistreife bemerkten, versteckte einer der Männer eine kleine Tüte hinter einer Mülltonne. Bei der Überprüfung der Männer und Nachschau an der Mülltonne fanden die Beamten das in einer Plastiktüte verpackte Rauschgift.

Den ertappten Besitzer der Tüte, einen 22-jährigen Obernburger, erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auffahrunfall in Klingenberg

Am Kreisverkehr in Klingenberg, Festplatz, hat es am Montagnachmittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine Elsenfelderin fuhr im Kreisverkehr hinter einer Röllbacherin her. Als diese beim Verlassen des Kreisels wegen einer kreuzenden Fußgängerin anhalten musste, fuhr die Elsenfelderin mit ihrem Skoda auf den anhaltenden Toyota auf. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Vorfahrt in Erlenbach missachtet

Beim Einbiegen in die Mechenharder Straße ist ein Elsenfelder am Montag Vormittag mit seinem Ford Fiesta verunfallt. Der Rentner war von Klingenberg kommend nach Mechenhard gefahren und wollte an der Einmündung nach links in die Mechenharder Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Ford C-Max. Beide Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Die Pkw waren noch fahrbereit.

stru/Polizei Obernburg