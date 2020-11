Alkoholisierter Autofahrer flieht nach Unfall in Sailauf

Laut Zeugenangaben geriet der 52-Jährige wegen der gefahrenen Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und touchierte den Mercedes des 54-Jährigen. Der 54-Jährige hielt sofort an. Ein unbeteiligter Zeuge verfolgte den Flüchtenden noch über eine längere Strecke, und kam anschließend zur Unfallstelle zurück. Die Polizei konnte den unfallverursachenden silbernen Mercedes durch das vom Zeugen abgelesene Kennzeichen ermitteln. Es hatte deckungsgleiche Unfallschäden. Der 52-jährige Unfallfahrer wurde ebenfalls ermittelt und in seiner Wohnung angetroffen. Er war stark alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Grauer Kleinwagen flüchtet

Ein grauer Kleinwagen flüchtete nach einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Aschaffenburg. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als der graue Kleinwagen aus einem Tankstellengelände auf die Schillerstraße auffuhr. Dabei übersah er einen Peugeot, welcher bevorrechtigt auf der Schillerstraße geradeaus fuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Das Verursacherfahrzeug hielt kurz an, fuhr dann aber in Richtung Schönbornstraße davon. Es soll sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021 / 857-0 zu melden.

Diebstahl in Drogeriemarkt

Ein 30-Jähriger und seine 26-jährige Begleiterin hielten sich gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Aschaffenburger Innenstadt auf. Der Marktleiter konnte dabei beobachten, wie beide Personen Kosmetikartikel aus dem Regal nahmen und sich anschließend verdächtig in eine Ecke des Ladens begaben. Sie verließen den Markt ohne zu bezahlen und wurden vom Marktleiter anschießend aufgehalten. Beide hatten Waren im Gesamtwert von ca. 50 Euro gestohlen. Außerdem wurden durch die eingesetzten Beamten bei der 26-Jährigen ca. 2,6 Gramm Amphetamin aufgefunden. Es wird nun wegen Diebstahls und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Polizeibeamten beleidigt

Aufgrund einer Ruhestörung wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Samstag, kurz nach Mitternacht, in ein Mehrfamilienhaus in den Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim gerufen. In einer dortigen Wohnung konnten drei alkoholisierte Personen aus offensichtlich unterschiedlichen Hausständen festgestellt werden, welche Renovierungsarbeiten durchführten. Eine Person flüchtete beim Erblicken der Polizei. Kurze Zeit später wurden wieder alle drei Personen auf dem Balkon der Wohnung festgestellt. Wiederum flüchtete die eine Person. Gegen 00.55 Uhr wurden alle drei Personen vor dem Anwesen angetroffen. Eine erneute Flucht vor der Polizei haben die Beamten unterbunden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der 18-Jährige die eingesetzten Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurde der laut Polizei belehrungsresistente junge Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Whiskeyflasche gestohlen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, klaute ein 22-Jähriger im Shop einer Aschaffenburger Tankstelle eine Whiskeyflasche. Er konnte durch Einsatzkräfte in der Nähe der Tankstelle festgestellt werden. Die Whiskeyflasche wurde bei ihm aufgefunden. Aufgrund seiner alkoholbedingten Aggressivität musste der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen werden um weitere Straftaten zu verhindern. Er wird angezeigt.

Unfall auf der B26 in Goldbach

Die Fahrerin eines BMW fuhr am Freitag, gegen 17.45 Uhr, auf der B26 von Goldbach in Richtung Hösbach. Beim Abbiegen nach links in den Erlengrund übersah sie einen entgegenkommenden VW. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Pkw. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Pkw Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitag, gegen 22.24 Uhr, wurde ein Pkw Ford, in Goldbach auf der B26 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 25-jährigen Fahrer ergaben sich im Rahmen von neurologischen Tests Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche von einem Arzt bei der PI Aschaffenburg durchgeführt wurde.

Polizei Aschaffenburg/kick