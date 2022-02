Alkoholisierter Auto-Fahrer mit plattem Reifen von Polizei aus Verkehr gezogen

Gegen 18:15 Uhr wurde am 8. Februar durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinie fahrender Pkw auf der B469 Höhe Kleinheubach in Fahrtrichtung Aschaffenburg mitgeteilt. Bei der Nachfahrt platzte in der Folge ein Reifen am Fahrzeug, der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort.

Bei der weiteren Nachfahrt sicherte der Mitteiler den rückwärtigen Verkehr mittels Warnblinkanlage ab, da der beschädigte Pkw nur mit ca. 60 km/h im zweispurig ausgebauten Bereich der B469 unterwegs war. Höhe Obernburg konnte das Fahrzeug dann durch mehrere Streifenfahrzeuge angehalten werden. Der 63-jährige Fahrzeugführer aus dem angrenzenden Hessen war sichtlich alkoholisiert und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Insbesondere durch das sehr umsichtige Verhalten des Mitteilers kamen keine anderen Verkehrsteilnehmer zu schaden.