Alkoholisierter Aschaffenburger fährt gegen Hoftor - Auto ruft Polizei

Der 45-Jährige war gegen 1.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs und kollidierte beim Einfahren in sein Grundstück mit dem dortigen Tor. In der Folge löste der Airbag im Fahrzeug aus und das Notrufsystem des Herstellers verständigte automatisch den Polizeinotruf. Eine nur kurze Zeit später eintreffende Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Mann noch an seinem Fahrzeug feststellen. Dieser fiel sofort durch seine deutlichen Ausfallerscheinungen und entsprechenden Alkoholgeruch auf.

Der Mann verweigerte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest und zeigte sich gegenüber den Beamten unkooperativ. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verkehrsdelikts. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Callcenterbetrug - Tochter angeblich in Verkehrsunfall verwickelt - Kripo ermittelt

Goldbach. Erneut haben Telefonbetrüger mit einer gängigen Masche eine Frau um ihr Erspartes gebracht. Ihr wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte die Angerufene eine Kaution an eine Abholerin übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm als Zentralstelle die Ermittlungen in dem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter riefen am Dienstagnachmittag an und berichteten der Dame von dem vermeintlichen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schilderten sie, dass nur durch die Hinterlegung einer Kaution die Haft für ihre Tochter abgewendet werden könnte.

Die Frau erklärte sich in der Folge dazu bereit, Geld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages zu übergeben. Die aus dem Landkreis Kitzingen stammende Geschädigte wurde von den professionell agierenden Betrügern schließlich nach Goldbach dirigiert, wo es im Bereich des Lidl-Parkplatzes in der Aschaffenburger Straße zur Übergabe gekommen ist. Eine bislang unbekannte Frau holte dort gegen 18 Uhr die vermeintliche Kaution ab und verließ den Tatort zu Fuß.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

weiblich

kräftige bis dicke Figur

circa 55 Jahre alt

Als der Geschädigten später klar wurde, dass es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche gehandelt hatte, verständigte sie die Polizei. Die weiteren Ermittlungen in der Sache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Wer die Übergabe der Beute möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der unbekannten Abholerin beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Erfolgreiche Verkehrskontrolle - Fahrer unter Drogeneinfluss

Schöllkrippen. Eine Verkehrskontrolle am Dienstagabend hat für zwei Männer Ermittlungsverfahren zur Folge. Neben der Sicherstellung einer geringen Menge Betäubungsmittel wurden beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt.

Der Wagen geriet gegen 21.25 Uhr ins Visier einer Streife der Alzenauer Polizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte im Fahrzeug zunächst deutlicher Cannabisgeruch festgestellt werden. Beim 19-jährigen Beifahrer konnte in der Folge eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte der 19-jährige Fahrer zudem den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Nach einem positiven Drogenvortest wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Die beiden Männer müssen sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss beziehungsweise dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg. Am Dienstag kam es zwischen 8.45 und 10.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung im Parkhaus am Hauptbahnhof in der Elisenstraße. Hier wurde der Lack eines schwarzen VW Passat offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf der Parkebene "rot".

Stockstadt. Am Montag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr wurde einer 77-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sie befand sich zu der Zeit in einer Drogerie und einem Supermarkt in der Industriestraße. Im Anschluss führte der Täter in einer Bankfiliale in Aschaffenburg/Nilkheim zwei Geldabhebungen durch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau. Im Energiepark in der Edith-Stein-Straße haben Unbekannte die Holzwand an einer öffentlichen Toilette beschädigt, indem sie Buchstaben eingebrannt haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 6 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr.

Alzenau-Hörstein. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.40 Uhr, wurde ein Rolltor im Industriegebiet Süd A 19 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

