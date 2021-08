Alkoholisierter 37-Jähriger schlägt in Bad Mergentheim zwei Männer

37-Jähriger schlägt zwei Männer. Ein alkoholisierter 37-Jähriger hat am Mittwochabend zwei Männer in Bad Mergentheim provoziert und geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Deutschordenplatz. Während ein 71- und ein 45-Jähriger auf einer Sitzbank saßen und sich unterhielten, versuchte der 37-Jährige die beiden in ein Gespräch zu verwickeln. Die Männer beachteten ihn jedoch nicht. Nachdem der 37-Jährige weiter provozierte, forderten die Männer ihn dazu auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Infolge kam es zu einer Rangelei, wobei der Angreifer den 71-Jährigen zu Boden schmiss und ihn und den 45-Jährigen schlug. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst versorgte die Männer vor Ort. Ein Alkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Polizeibeamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, welchem er unverzüglich nachkam.

Zeugen nach Kollision auf Budnesstraße gesucht

Lauda-Königshofen. 24.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Kollision am Mittwochnachmittag in Lauda-Königshofen. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Peugeot von der Gewerbestraße an die Bundesstraße 290 heran und wollte nach links in Richtung Bad Mergentheim abbiegen. Währtend sich der Verkehr auf der Bundesstraße in Richtung Tauberbischofsheim staute und der Einmündungsbereich frei war, tastete sich die 24-Jährige in die Einmündung hinein. Dabei übersah sie den Daimler eines 29-Jährigen, der gerade in Fahrtrichtung Bad Mergentheim fuhr. Die Pkw kollidierten, wodurch der Daimler nach rechts abgewiesen wurde und im Grünstreifen gegen einen Baum prallte. Der Peugeot blieb links neben der Fahrbahn stehen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagenbesatzungen brachten sie in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße 290 durch die Feuerwehr voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Tauberbischofsheim. Einfach weitergefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in Tauberbischofsheim. In der Albert-Schweitzer-Straße beschädigte der oder die Unfallflüchtige einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von circa 15 Uhr bis 16.20 Uhr.

Zeugen können sich bei der Polizei Tauberbischofsheim unter der Nummer 09341 810 melden

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn