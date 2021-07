Alkoholisierte Beifahrerin geht in Aschaffenburg Polizistin an

Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige Fahrer alkoholisiert war und die Weiterfahrt unterbunden werden musste. Die Beifahrerin stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss, weshalb sie nicht weiterfahren konnte. Bei der Sicherstellung des Schlüssels verhielt sich die 27-Jährige Dame jedoch äußerst aggressiv und unkooperativ und nahm den Zündschlüssel an sich. Es musste eine Durchsuchung erfolgen, gegen welche sie sich massiv sperrte und versuchte sich loszureißen. Sie schlug eine Beamtin mit der Hand massiv gegen den Brustkorb und musste aufgrund anhaltender Aggressivität zunächst in Gewahrsam genommen werden. Die Beamtin wurde hierbei nicht verletzt.

Streit um Dufterfrischer endet mit Kopfstoß

Ein im Hausgang angebrachter Dufterfrischer war Anstoß für einen Nachbarschaftsstreit in der Hefner-Alteneck-Straße. Am Sonntag, 18.07.2021 gegen 20:40 Uhr gerieten zwei Parteien aneinander, da ein Dufterfrischer ohne Wissen der anderen Partei wieder abgenommen wurde. Der Streit eskalierte und ein Bewohner griff seinen Kontrahenten am T-Shirt und verpasste ihm einen Kopfstoß. Der Mann erlitt hierdurch Schmerzen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Gegen den 50-Jährigen wird ein Strafverfahren betrieben.

Wiederholt Regenrinne von Kläranlage Heimbuchenthal gestohlen

Gleich zweimal schlugen dreiste Diebe in Heimbuchenthal zu. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch wurden bereits ca. 40 Meter der Regenrinne eines Gebäudes der Kläranlage entwendet und in der Nacht von Donnerstag, 15.07.2021 auf Freitag, 16.07.2021 gelangten erneut Diebe auf das Gelände und schraubten ca. 35 Meter der Regenrinne und zahlreiche Rinneisen ab. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 1100, - Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.