Alkoholisiert und aggressiv: 26-Jähriger in Tauberbischofsheim festgenommen

Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil der junge Mann gemeinsam mit einem 21-Jährigen gegen 2.15 Uhr lautstark mit Musik durch die Königheimer Straße gezogen war. Nach Ankunft der herbeigerufenen Beamten drehte das Duo die Musik provokant noch lauter auf, bis sie sie schließlich doch widerwillig ausschalteten. Beide waren stark alkoholisiert und zeigten sich uneinsichtig und aggressiv. Der 26-Jährige schrie herum und war kaum zu beruhigen. Infolge kündigten die Polizeibeamten ihm den Gewahrsam an und legten ihm Handschließen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von circa 2,3 Promille. Der Mann wurde auf dem Polizeirevier seinen Eltern überstellt. Die Polizisten beschlagnahmten die Musikbox, damit es seitens des 21-Jährigen zu keinen weiteren von ihm angekündigten Ruhestörungen kommen konnte. Beide Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Rauchmelder beim Kochen ausgelöst

Bad Mergentheim. Das Kochen von Abendessen hat am Sonntagabend einen Polizei-, Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz in Bad Mergentheim ausgelöst. Drei Frauen waren gegen 19 Uhr in einem Gebäude in der Max-Planck-Straße mit der Essenszubereitung beschäftigt, als der Alarm des Rauchmelders ertönte. Die Einsatzkräfte kamen vor Ort. Niemand wurde verletzt, es entstand kein Schaden.

xere/Polizei Heilbronn