Alkoholisiert in Großostheim Unfall gebaut und Polizei attackiert

Am Donnerstag Abend gegen 20.15 Uhr war der Seatfahrer mit seinem Pkw nach einem Gaststättenbesuch in der Dieselstraße in seinen Pkw gestiegen und losgefahren.

Direkt am Parkplatzbereich in der Dieselstraße blieb der laut Zeugen sichtlich angetrunkene Fahrer an einem geparkten Opel hängen und verursachte hier Sachschaden. Danach fuhr der Unfallverursacher weiter Richtung Heimat.

Dank eines abgelesenen Kennzeichens konnte der Angetrunkene im Bereich seines Hauses in Elsenfeld von der Streife der Polizei Obernburg angetroffen werden. Die Beamten nahmen den Unfallflüchtigen fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Unterwegs wurden die eingesetzten Beamten von dem stark alkoholisierten Mann massiv beleidigt. Kurz vor Erreichen der Dienststelle ging der Festgenommene auch aktiv gegen die Beamten vor, die ihn hierauf mit unmittelbarem Zwang in die Haftzelle verbrachten. Beim Angriff auf die beiden eingesetzten Beamten erlitten diese leichte Verletzungen.

Die Polizeibeamten ordneten bei dem Unfallflüchtigen eine Blutentnahme an, danach wurde der aggressive Elsenfelder in Polizeigewahrsam genommen und bis zum nächsten Morgen ausgenüchtert.

Fahrzeug in Elsenfeld angefahren

Ein geparkter Pkw ist am Donnerstag Abend gegen 20.00-21.00 Uhr in der Schützenhausstraße angefahren worden. Das Fahrzeug, ein weißer Opel Mokka, war von seinem Besitzer dort geparkt worden, während er seinen Hund Gassi führte. Als der Erlenbacher gegen 21.00 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte er auf Höhe des hinteren linken Radkastens eine Delle fest. Der Schaden dürfte ca. 500 Euro betragen.

Vorfahrt in Elsenfeld missachtet

Beim Einbiegen in die Marienstraße ist ein Elsenfelder am Donnerstag Nachmittag gegen 17.40 Uhr verunfallt. Der Touranfahrer wollte, vom Mühlweg kommend, nach links in die Marienstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigt von links kommenden Pkw Honda und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.