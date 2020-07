Alkoholisiert bei Arnstein unterwegs

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 61-jähriger Mitsubishi-Fahrer, der am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr in der Werntalstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Ein Vortest ergab einen Alkoholwert von 0,66 Promille. Verantwortlich für die Alkoholisierung sollen nach Angaben des Fahrers zwei Bier gewesen sein, welche er bereits am Vormittag getrunken hatte. Da der Mann zu kurzatmig für einen weiteren Test am gerichtsverwertbaren Alkomat war, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

stru/Polizei Karlstadt