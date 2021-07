Alkohol aus Biergarten in Miltenberg gestohlen

Teilweise wurden die Flaschen auf dem weiteren Gelände des Biergartens zurückgelassen. Des Weiteren hat der Täter wohl einen Badeschlappen verloren. Die Alkoholika haben einen Wert von rund 1000 Euro.

Radfahrer bei Unfall in Bürgstadt leicht verletzt

Bürgstadt. Am Dienstag, um 15.50 Uhr, befuhr ein 84-jähriger mit seinem Fahrrad den „Fleckenweg" in Bürgstadt. Er bog dann nach rechts auf die Staatsstraße in Richtung Miltenberg ab, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 58-jähriger VW-Fahrer, der von Freudenberg aus anfuhr, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er touchierte den Radfahrer, so dass dieser zu Sturz kam. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.