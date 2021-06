13-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster vermisst

Oliver ist etwa 1,60 Meter groß und hat kurze blonde Haare; er sieht jünger aus. Er war mit einem roten T-Shirt, einem hellblauen Pullover, einer langen Hose sowie mit weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Der Junge kehrte am Mittwochmittag nach dem Schulunterricht in Schlüchtern gegen 13 Uhr nicht nach Hause zurück und wird seitdem vermisst. Oliver lebt zurzeit in einer Wohneinrichtung in Bad Soden Salmünster. Er soll in der letzten Zeit öfters im Stadtpark von Schlüchtern gewesen sein. Außerdem soll er gesagt haben, dass er zu Verwandten nach Hamburg fahren wolle. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oliver Adam Juszczak geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.