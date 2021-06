13-Jährige aus Aschaffenburg vermisst

Die 13 Jahre alte Marie Nobile hat ihr Wohnhaus gegen 23.30 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Am Mittwochmorgen wurde sie bei der Polizei vermisst gemeldet. Im Zuge der folgenden Ermittlungen ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens. Nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen ist es möglich, dass sie sich gemeinsam mit einem 16-jährigen Bekannten in Frankfurt am Main aufhält. Weitere Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten liegen bislang jedoch nicht vor.

Marie Nobile wird wie folgt beschrieben:

Ca. 160 cm groß und schlank

Dunkelbraune und schulterlange Haare

Trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens High-Waist-Jeans mit weiten Beinen, rotes Top, weiße Nike-Turnschuhe „Air Max 270" sowie schwarze Nike-Jacke

Hatte größere schwarze Handtasche und Wechselkleidung bei sich (schwarze Jogginghose und graue Leggings)

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/8570 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.