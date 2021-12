Unfall in der Darmstädter Straße/B26 Aschaffenburg - Laster prallt gegen BMW

Für Verkehrsbehinderungen sorgte am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Darmstädter Straße in Aschaffenburg. Gegen 8 Uhr wollte ein aus Richtung Stockstadt kommender, 47-Jähriger Fahrer eines Lastzugs von der Darmstädter Straße /B26 in Höhe des Waldfiredhofs nach links in den Stockstädter Weg abbiegen. Heirbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden BMW. Der 36-Jährige BMW Fahrer versuchte noch anzuhalten, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen. Er prallte in die Seite des Lasters.

Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere 10.000 Euro.

rah/kick