Verkehrschaos auf B469 bei Obernburg - Problem durch Baustellenampeln

Durch die Baustelleneinrichtung auf der B 469 ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrschaos am »Stachus« in Oberburg gekommen. »Es ist aktuell alles zu«, brachte um 17 Uhr ein Polizeisprecher auf Anfrage unseres Medienhauses die Lage auf den Punkt. Die Polizei warnte auch über soziale Netzwerke, den Bereich Obernburg/Elsenfeld weiträumig zu umfahren und die entsprechenden Ortsbereiche zu meiden.

Laut dem Sprecher staute sich der Verkehr alleine zwischen Wörth und der Abfahrt Obernburg-Süd auf bis zu zwei Kilometer. Auch die Ortsdurchfahrt Obernburg sei völlig überlastet gewesen. Mit ähnlichen Staus müssten die Autofahrer auch in den nächsten Tagen rechnen. Wobei dann nicht mehr die Baustellenampeln synchronisiert werden müssen. Was laut Polizei nur im Echtbetrieb möglich ist und zu entsprechenden Behinderungen am Donnerstag führte.