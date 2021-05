Akku explodiert - Feuer in Hörstein

Gegen 19.15 Uhr war in einem Nebengebäude ein Akku aus bisher unbekannter Ursache explodiert und hatte einen Brand ausgelöst. Bei den Löschversuchen zog sich der Eigentümer leichte Brandverletzungen an der rechten Hand zu. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 31 Personen im Einsatz und löschte das Feuer ab. Das Nebengebäude, das als Werkstatt genutzt wird, brannte komplett aus, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Fahrer trotz Fahrverbot am Steuer

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife einen ausländischen Autofahrer im Bereich des Industriegebiets Alzenau-Süd. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den 44-jährigen VW-Fahrer, ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Nachdem er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro bezahlen.