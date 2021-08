Agressiver Fahrer verursacht fast mehrere Zusammenstöße in Großheubach

Der 25-Jährige nahm mit seinem BMW gegen 16:45 Uhr zunächst einer Pkw-Fahrerin im Kreisel die Vorfahrt, und überholte anschließend in der Ortsdurchfahrt in Fahrtrichtung Klingenberg trotz Gegenverkehrs ein anderes Fahrzeug. In beiden Situationen konnten Zusammenstöße nur durch das umsichtige Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer, die entsprechend auswichen und teilweise Vollbremsungen einleiten mussten, verhindert werden.

Der Fahrer des BMW konnte schließlich im Ortsbereich von Röllfeld durch eine Streife der PI Obernburg gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Fahrers wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei bittet weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.