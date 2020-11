Aggressiver Fahrstil: Polizei such Zeugen in Karlstadt und Thüngersheim

Am Mittwoch teilten ab 10:00 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer telefonisch bei der Polizei mit, dass zwischen Thüngersheim und Karlstadt ein Autofahrer unterwegs sei, welcher auf der Strecke mehrfach riskant überholte und dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Der beschriebene silberne Mercedes Vaneo mit einem MSP-Kennzeichen konnte von den Beamten in Karlstadt angehalten und der 59-jährige Fahrer kontrolliert werden.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen der Fahrt des Mannes, insbesondere Personen die durch dessen Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 09353/97410 zu melden.

Unfallflucht nach Berührung im Begegnungsverkehr

Eußenheim. Zur Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam es am Mittwoch gegen 5:20 Uhr bei zwei Kleintransportern auf der Bundesstraße zwischen Eußenheim und Gössenheim, kurz nach der Abzweigung Aschfeld. Bei beiden Fahrzeugen wurden dabei die Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeuges, welcher in Richtung Eußenheim unterwegs war, fuhr nach dem Anstoß ohne Anzuhalten weiter.

Parkplatzrempler

Zellingen. Am Mittwoch fuhr gegen 8:15 Uhr eine 25-jährige Frau beim Rangieren auf dem Parkplatz an der Mainau in Zellingen leicht gegen einen anderen dort geparkten Auto. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Alkoholisierter Autofahrer

Zellingen. Bei der Kontrolle eines 42-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 17:30 Uhr in Zellingen fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zigarettenautomat beschädigt

Karlstadt. In Karlstadt wurde in der Straße Berliner Ring am Mittwoch gegen 23:20 Uhr ein Zigarettenautomat mit einem Böller beschädigt. Der Automat wurde durch das Sprengmittel leicht deformiert, blieb aber verschlossen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel. 09353/97410.

xere/Polizei Karlstadt