Aggressiver Besucher im Lohrer Impfzentrum

Der 66-jährige Mann aus dem Landkreis Main-Spessart kam als Begleitperson in das Impfzentrum und verlangte vom dortigen Personal ebenfalls geimpft zu werden.

Im Zuge der folgenden Diskussion versuchte der Mann erfolglos durch Drohungen gegenüber einem dort Verantwortlichen seine Impfung zu erwirken. Dabei kam es auch zu einer Beleidung. Der uneinsichtige Besucher musste schließlich durch Mitarbeiter der dortigen Security zum Ausgang begleitet werden. Es erfolgt eine Strafanzeige wegen Nötigung, Bedrohung und Beleidigung.

Gas und Bremse verwechselt - Verkehrsunfall

In Frammersbach, Lkr. Main-Spessart, kam es am Dienstag gegen 09.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein älterer Pkw-Fahrer fuhr von der Schwedengasse kommend in die Spessartstraße ein. Dabei kam der Fahrer offensichtlich statt auf die Bremse versehentlich auf das Gaspedal. Dabei touchierte er einen Grundstückszaun und eine Mülltonne, welche dadurch auf ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug fiel. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1000 Euro geschätzt.