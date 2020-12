Adventskranz fing Feuer: Haus in Schollbrunn nicht mehr bewohnbar

Die 83-jährige Bewohnerin sowie ihr 45-jähriger Sohn konnten sich durch das Auslösen der Rauchmelder in Sicherheit bringen. Beide wurden leicht verletzt und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fing der im Wohnzimmer befindliche Adventskranz Feuer. Die Feuerwehr war mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Am Wohnhaus entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mindestens 75.000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die genauen Umstände des Brandes werden nun von der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg ermittelt.

Verkehrsunfall - Fehler beim Abbiegen

Bischbrunn. An Heiligabend gegen 11.20 Uhr befuhr eine 43-jährige Auto-Fahrerin die Sonnenstraße in Bischbrunn. An der Einmündung zur Rosenstraße übersah diese einen von rechts kommenden Wagen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Fahrzeuginsassen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.500 Euro.

Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Stromkasten - Zeugen gesucht

Marktheidenfeld. Im Wendehammer der Ernst-Fertig-Straße in Marktheidenfeld wurde ein Stromverteilerkasten angefahren. Das Gehäuse wurde hierbei komplett zerstört. Der Unfallfahrer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Tatzeitraum ist bislang nicht klar eingrenzbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen eines etwaigen Anstoßes, sich zu melden.

Zwei Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Kreuzwertheim. In der Nacht vom 25. auf den 26.Dezember wurden in Kreuzwertheim in der Lindenstraße zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkws mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Strafanzeige nach dem Waffengesetz

Marktheidenfeld. Bei einer Kontrolle in der Kreuzbergstraße wurde bei einem 19-jährigen Marktheidenfelder eine Soft-Air-Waffe aufgefunden. Die täuschend echt aussehende Pistole wurde sichergestellt. Den Heranwachsenden erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Waffengesetz.

mkl/Polizei Marktheidenfeld