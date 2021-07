Der 47-jährige Fahrer eines Fords befuhr den linken von zwei Fahrstreifen und wechselte auf den Rechten. Hierbei übersah er die 18-jährige Fahrerin eines VW, die bereits den rechten Fahrstreifen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag.

Betrunkener Unfallfahrer in Heimbuchenthal gestoppt

Heimbuchenthal. Am Samstagmittag meldete ein Anwohner in der Hauptstraße, dass es soeben zu einem Verkehrsunfall kam, bei dem der 50-jährige Fahrer eines Mercedes gegen einen geparkten Wagen stieß. Bei dem Versuch sich aus dieser Lage zu befreien stieß der Fahrer rückwärts gegen eine Laterne. Dies konnte durch mehrere Zeugen, welche im Anschluss die Polizei informierten, beobachtet werden. Während der darauffolgenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-Jährige bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Promillewert hatte, der ein Vielfaches höher war, als die gesetzliche Mindestgrenze. Die Weiterfahrt wurde dem Unfallfahrer anschließend untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Mann musste sich einer Blutentnahme in einem nahgelegenen Krankenhaus unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Gesamtbetrag.

Nach Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum aus dem Verkehr gezogen

Großostheim. Am späten Samstagabend konnte der 49-jährige Fahrer eines Mitsubishi einer Verkehrskontrolle in der Aschaffenburger Straße unterzogen werden. Zuvor ist dieser mit seinem Fahrzeug an der Leitplanke einer nahegelegenen Tankstelle hängen geblieben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert ist. Zudem konnten die Beamten Auffälligkeiten feststellen, die auf einen kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme auf der Dienststelle stellen. Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt wurde, wurde er von den Beamten auf der Dienststelle entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem StGB.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heimbuchenthal. Am Samstagmorgen meldete sich die 57-jährige Halterin eines Renaults bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg, da ihr Fahrzeug in der vergangenen Nacht beschädigt wurde. Laut ihren Angaben war der schwarze Renault, Kadjar in der Schießeckstraße im Zeitraum vom 22.7.2021 (18 Uhr) bis zum 23.7.2021 (17 Uhr) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Dame am 23.07.2021 zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen Schaden an der Front. Dieser ist einem Verkehrsunfall in der o.g. Tatzeit zuzuordnen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Erneuter Diebstahl von Kupfermetall in Heimbuchenthal

Heimbuchenthal. Im Tatzeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, kam es an der Kläranlage in der Hauptstraße in Heimbuchenthal erneut zum Diebstahl von Kupfermetall im Wert von rund 1000 Euro. Der oder die unbekannten Täter entwendeten insgesamt 40 Meter Kupferregenrinne, die sie direkt von dem dortigen Werkstattgebäude abmontierten. Insgesamt ist dieser Fall der Dritte der vergangenen Wochen, bei dem von der Kläranlage Kupfermetall entwendet wurde. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert

Aschaffenburg. Am Samstagabend kam es in der Würzburger Straße, vor einer Tankstelle, zu einer Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Hintergrund beziehungsweise Auslöser des Streits ist bisher unbekannt, jedoch schlug in dessen Verlauf der 45-jährige Fahrer eines VW gegen den Unterarm seines 30-jährigen Kontrahenten. Durch den Schlag wurde der Mann leicht verletzt. Im weiteren Verlauf kam es noch zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen den Streithähnen. Erst die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte die Gemüter beruhigen. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurden die Personen vor Ort wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung und Beleidigung.

