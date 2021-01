Achtung: Falsche Mitarbeiter der Stadt Lohr am Telefon

Aktuell geben sich im Stadtgebiet von Lohr am Main Anrufer als Mitarbeiter der Stadtwerke Lohr aus und geben vor, sie müssten (am morgigen Mittwoch) die Wasseruhren im Haus ablesen. Dies geschieht offenbar, um sich widerrechtlich Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Bitte lassen Sie keine fremden Personen ins Haus und klären Sie über einen Rückruf bei der Stadt Lohr oder der Polizei Lohr am Main ab, ob der angebliche Handwerker/Mitarbeiter der Stadtwerke berechtigt bzw. auch echt ist. Für Fragen können Sie sich jederzeit bei Ihrer Polizei melden.