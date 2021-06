Achtung! Betrugsmasche via Whatsapp - Unbekannte geben sich als Kinder aus

Am Dienstagabend, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, sowie am Mittwochmorgen, gegen 11 Uhr, gaben sich unbekannte Täter schriftlich als Sohn, beziehungsweise als Tochter aus und versuchten so an Geld der getäuschten Eltern zu gelangen.

Die Masche bestand daraus, dass die beiden Geschädigten im Alter von 54 und 65 Jahren aus dem Aschaffenburger Raum eine Whatsapp-Nachricht erhielten. In dieser schrieben die Täter, dass sie die Kinder seien und gaben an, dass das alte Handy defekt sei. So wurde die neue, fremde Rufnummer begründet. Im Anschluss baten die Täter um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages. Leider wurden in einem Fall dem „falschen Kind“ mehrere tausend Euro überwiesen. Erst im Nachgang, als mit den echten Kindern Kontakt aufgenommen wurde, fiel die Täuschung und der Betrug auf. Bis dato sind der Polizeiinspektion Aschaffenburg nur die beiden Fälle der neuen Betrugsmasche bekannt. Die folgenden Recherchen und die Sachbearbeitung übernimmt die Aschaffenburger Ermittlungsgruppe.

24-Jähriger übersieht alkoholisiert „rechts-vor-links“

Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Skoda-Fahrer die Beckerstraße aus Richtung Kihnstraße kommend und wollte an der Kneippstraße links abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Toyota-Fahrer in den Kreuzungsbereich ein, der dem Skoda die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Der Skoda-Fahrer versuchte durch geradeausfahren auszuweichen, was jedoch nicht reichte. Es kam zur Kollision zwischen der Toyota-Front und dem linken Skoda-Heck, weshalb der Pkw Skoda abgeschleppt werden musste. Den Beteiligten entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, dafür wurde niemand verletz. Im Rahmen der Unfallaufnahme führte der 24-jährige Unfallverursacher einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille, sodass der junge Mann mit zur Dienststelle kommen musste. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Toyota-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Unfallflucht durch junges Mädchen - Mit dem Rad in Pkw gefahren

Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein Pkw Ford die Platanenallee von der Hofgartenstraße kommend. Auf Höhe der City Galerie fuhr ein unbekanntes, circa 10-jähriges Mädchen von links auf den Fußgängerüberweg ein und überquerte die Fahrbahn. Obwohl der 51-jährige Ford-Fahrer zu bremsen versuchte, konnte er nicht vor dem Zebrastreifen halten. Es kam zu Kollision und das kleine Mädchen fuhr frontal in die linke Seite des Pkw. Am Kotflügel vorne links entstanden Kratzer und Dellen. Der Schaden beläuft sich in vierstelliger Höhe. Die unbekannte Radfahrerin blieb augenscheinlich unverletzt und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Sie war circa 10 Jahre alt, etwa 140 Zentimeter groß und war schlank. Das Mädchen trug zudem schulterlanges, blondes Haar und eine große, vermutlich rosafarbene Schultasche.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Mädchen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Einbruch in Werkstatt - Maschinen im Wert von über 6000 Euro geklaut

Obernau. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 07:10 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einer Werkstatt in der Ruchelnheimstraße. Aus der Halle wurden fünf Bohrmaschinen, eine Akkuflex, drei Ladegeräte, drei Akkus sowie ein Lasergerät gestohlen. Diese hatten einen Wert von über 6.000 Euro. Im Maschendrahtzaun An den Röderäckern angrenzend befand sich ein Loch, wodurch der Täter offenbar das Werkstattgelände betrat und auch wieder verließ. Außerhalb des Geländes wurden zudem ein Winkelschleifer und ein Akkuschrauber gefunden, die der Täter dort abgelegt oder verloren hatte. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass es sich auch um zwei Täter handeln könnte.

Reifen plattgestochen - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. In der Nacht vom 10. Auf 11.06.2021 zerstach ein unbekannter Täter den Reifen eines Pkw Opel. Das Fahrzeug stand im Kurmainzer Ring geparkt und wurde im dreistelligen Wert beschädigt.

Rollerfahrer flüchtet ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss vor der Polizei - und baut einen Unfall

Mainaschaff. Am Donnerstagabend, gegen 20:15 Uhr, sollte in der Mainparkstraße ein Peugeot Roller, besetzt mit zwei Personen, von einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einer Kontrolle unterzogen werden. Der Rollerfahrer beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und flüchtete in den Mittelweg Richtung Mainradweg. Hier verlor der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte samt seines Sozius. Der Roller kam in einer Hecke zum Liegen. Während der 15-jährige Sozius an der Unfallstelle blieb, flüchtete der Fahrer erneut, diesmal zu Fuß. Er war im Nahbereich nicht mehr greifbar. Als der Unfallflüchtige aufgrund starker Schürfwunden ein Krankenhaus aufsuchen musste, konnte er gefasst werden. Er wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Dies könnte der Grund für seine Flucht gewesen sein. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Der Roller musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Nun wurde ein Strafverfahren wegen unter anderem Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unfall auf B469

Stockstadt. Am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein Pkw Fiat die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Noch vor der Ausfahrt Richtung Aschaffenburg/Großostheim wechselte der Pkw auf die linke Fahrspur und übersah einen von hinten nahenden Sattelzug. Der Lkw touchierte mit seiner Frontstoßstange rechts den hinteren linken Radkasten des Pkw Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links gedreht. Im weiteren Verlauf schob der Lkw den Pkw noch einige Meter quer vor sich her, bis beide zum Stehen kamen. Die Fahrerseite des Fiat wurde erheblich deformiert und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der 29-jährige Autofahrer musste mit Verdacht auf HWS in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 65-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Dieseldiebstahl

Mainaschaff. Im Betzenbühl wurden aus einem Lkw 180 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Das Fahrzeug stand von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 08:10 Uhr an der Tatörtlichkeit geparkt. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von circa 240 Euro.

