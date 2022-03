Achtjähriger Radfahrer nach Unfall in Mosbach unverletzt

Der Junge fuhr im Gartenweg unvermittelt vor das Auto. Die Fahrerin versuchte zu bremsen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Junge blieb allerdings unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Firmeneinbruch in Mosbach-Neckarelz

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Montag Zugang zu einem Firmengelände in Mosbach-Neckarelz und entwendeten Bargeld. Die Täter brachen gegen 6 Uhr in mehrere Gebäude in der Bahnhofsstraße ein. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06261/8090.

Zaun in Buchen beschädigt

Ein unbekannter Fahrer hat am Montagvormittag einen Gartenzaun in der Straße "Am Nahholz" beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06281/9040.

joma