Achtjähriger bei Zusammenstoß mit Auto in Alzenau verletzt

Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, befuhr eine 38-jährige Suzuki-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Aschaffenburger Weg in Richtung Kleinostheim, als ihr im Bereich des Sportplatzes ein 8-jähriger Fahrradfahrer aus einem angrenzenden Feldweg entgegen kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge Schürfwunden im Beinbereich, welche in einem angrenzenden Krankenhaus versorgt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Fahrradfahrer kollidiertin Alzenau mit Auto

Alzenau - Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagabend kam es in der Hanauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 18:00 Uhr fuhr eine 40-jährige Ford-Fahrerin aus einer Hoffeinfahrt in die Hanauer Straße ein. Gleichzeitig befuhr eine 29jährige den Gehweg mit ihrem Fahrrad im selbigen Bereich und übersah hierbei den einfahrenden Ford. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrradfahrerin Schürfwunden an Armen und Beinen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro.

Betäubungsmittel aufgefunden

Alzenau - Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter des Fitnessstudios „Clever Fit" eine verwirrte Person mitgeteilt, welche sich aggressiv verhielt und die elektronische Einlasskontrolle mit der Faust beschädigte. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Besitz von Betäubungsmittel sind die Folgen.

Verwirrte Frau geht mit Kaffeetasse auf Polizeibeamte los

Karlstein - Lkr. Aschaffenburg. Nach einer telefonisch mitgeteilten Streitigkeit führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Alzenau Ermittlungen in der Hanauer Landstraße durch. Hierbei konnte eine 40-Jährige angetroffen werden, die sich augenscheinlich in einem verwirrten Zustand befand. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung holte diese mit einer gefüllten Kaffeetasse in Richtung eines Polizeibeamten aus. Die Wurfbewegung konnte durch einen weiteren eingesetzten Beamten abgewehrt werden, so dass es zu keinerlei Verletzungen kam. Da mit weiteren Angriffen gerechnet werden musste, wurde die Frau mit Handfesseln fixiert.

Das aggressive Verhalten zeigte sich auch durch Beleidigungen, mit welchen die Polizeibeamten weiterhin beschimpft wurden. Gegen die Frau wird nun wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

dc/Polizei Alzenau