Acht Personen fahren im Zug bei Gemünden schwarz

Der Polizei wurde am Donnerstag gegen 23.00 Uhr mitgeteilt, dass in Gemünden am Bahnhof ein Regionalexpress einfährt, in dem der Zugbegleiter Schwierigkeiten mit mehreren Personen hätte. Im Zug befanden sich dann acht Personen, im Alter von 10 bis 50 Jahren, welche alle keinen gültigen Fahrschein hatten. Die Personen mussten in Gemünden den Zug verlassen und die Beamten stellten die Personalien der Personen fest, damit die Deutsche Bahn ihre Forderungen stellen kann.

stru/Polizei Gemünden