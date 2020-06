Acht Jahre altes Kind stürzt in Arnstein aus Fenster

Warum das Kind, welches eigentlich Schlafen sollte, von den Eltern unbemerkt in seinem Zimmer den Rollo und das Fenster geöffnet hat, ist nicht bekannt. Das Kind wurde durch einen Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, wo sich herausstellte, dass das Kind glücklicherweise nicht schwer verletzt wurde und mit einer Kopfplatzwunde und einer Gehirnerschütterung davon gekommen war.

Zusammenstoß in Einmündung

Hundsbach, Lkr. Main-Spessart. Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwoch gegen 07:30 Uhr in Hundsbach, an der Einmündung der Glauberstraße in die Hundsbacher Straße. Dort hatte ein 53-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Hundsbacher Str. den dort fahrenden Pkw eines 36-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17000.- Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch streifte eine 62-jährige Autofahrerin gegen 11:25 Uhr beim Ausparken, auf dem Parkplatz am Schweinemarkt in Arnstein, einen anderen dort geparkten Pkw. Die Frau fuhr weiter ohne sich um eine Regulierung des an dem geparkten Pkw entstanden Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro zu kümmern. Die Eigentümerin des geschädigten Pkw, welche zur Fuß in Richtung des Parkplatzes unterwegs war, wurde aus ca. 50 Meter Entfernung Zeugin des Unfalles. Sie lief der Unfallverursacherin, welche an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage halten musste, hinterher und stellte diese zur Rede. Auf die unfallflüchtige Autofahrerin kommt nun eine Strafanzeige zu.

Auto rutscht von Fahrbahn

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch geriet gegen 22:15 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Karlstadt und Stetten, im Bereich einer Rechtskurve, auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. Der Pkw kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und rutschte über eine Böschung in ein Feld. An dem Pkw, der von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt