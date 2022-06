Acht Autos in Esselbach zerkratzt

So ein Ärger: Wird der Lack am eigenen Auto zerkratzt, sollten Betroffene den Schaden fotografieren und mit dem Versicherer das weitere Vorgehen besprechen.

Das Schadensbild ist in allen Fällen ähnlich: Kratzer quer und hochkant sowie Buchstaben etc., alles deutet auf "kreative Kinderhände" hin.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fehler beim Rückwärtsfahren

Marktheidenfeld. Einen Schaden von 500 Euro verursachte am Mittwoch, gegen 08:45 Uhr, ein Autofahrer beim Rangieren am Dillberg. Kurz nach der Einmündung Jägerstraße fuhr er mit der Anhängerkupplung auf einen hinter ihm stehenden Pkw auf. Verletzt wurde niemand.

Öllache auf E-Center-Parkplatz

Marktheidenfeld. Vermutlich ist am Mittwoch ein Pkw der Verursacher einer größeren Öllache auf dem Parkplatz des E-Centers am Äußeren Ring gewesen. Nach Auskunft der Polizei zog sich eine kleine Ölspur vom Parkplatz bis zum Kreisel an der Feuerwehr. Ein weiterer größerer Ölfleck befand sich am Nordring Höhe eines Baumarktes, dann verliert sich die Spur.

Wer kann Angaben zu dem Verursacher-Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall

Marktheidenfeld. Zu einem Auffahrunfall mit 1000 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch, gegen 17:40 Uhr, am Südring. Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr aus der Würzburger Straße auf den Südring. Da er dem von links kommenden Verkehr die Vorfahrt gewähren musste, hielt er an. Ein nachfolgender 70-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Unerlaubtes Feuer in Feuertonne

Kreuzwertheim. Dem Verbot von offenem Feuer im gesamten Gebiet von Kreuzwertheim nach Erlass vom 17. Juni zuwider handelte am Mittwoch ein 58-jähriger Bürger. Durch Rauchentwicklung in den Kleingärten am Kreisel wurden Verkehrsteilnehmer aufmerksam und informierten die Polizei. Vor Ort war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr und löschte das Feuer. Der Mann hatte eine Feuertonne im Kleingarten befeuert und somit gegen das Verbot der Gemeinde verstoßen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

vd/Polizei Marktheidenfeld