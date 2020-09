Abzug von Ofen verstopft - Feuerwehreinsatz in Arnstein

Eine 57-jährige Frau feuerte nach der Sommerpause am Dienstag gegen 19Uhr in ihrer Wohnung in der Marktstraße in Arnstein einen Kaminofen an.

Da das Rauchabzugsrohr zugesetzt war entstand eine starke Rauchentwicklung, wobei der Rauch hauptsächlich in das Obergeschoss des Hauses zog. Da im Oberschoss niemand erreicht werden konnte, wurde durch die alarmierten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Arnstein die Wohnung im Obergeschoss sicherheitshalber geöffnet und überprüft.

In der Wohnung, welche komplett verraucht war, konnten niemand angetroffen werden.

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Wie jetzt erst gemeldet wurde am Freitag, 04.09.2020, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr, ein an einem Motorrad angeschlossener Motorradhelm entwendet. Das Motorrad war in dieser Zeitspanne auf einem Firmengelände in der Daimlerstr. in Himmelstadt geparkt. Gestohlen wurde ein schwarzer Klapphelm unbekannter Marke, mit zusätzlichem klappbarem Sonnensichtschutz. An dem Helm dürfte das Verschlussband durchgeschnitten worden sein.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt