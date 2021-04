Abgefahrene Reifen: Polizei lässt Kleintransporter nicht mehr weiterfahren

Am Donnerstagabend wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Kleintransporter mit Anhänger zwischen Rechtenbach und dem Bischborner Hof angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass an zwei Reifen das Hauptprofil abgefahren war. Die Weiterfahrt wurde zum Zwecke der Gefahrenabwehr unterbunden und erst wieder mit vorschriftsmäßigen Reifenprofil gestattet. Dem Fahrer und den Halter des Fahrzeuges erwartet nun eine Anzeige gem. dem Straßenverkehrsgesetz.

Spiegelberührung zweier Pkw

Lichtenau: Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Strecke zwischen Lichtenau und dem Bischborner Hof zu einer seitlichen Berührung zweier sich entgegenkommenden Fahrzeuge. Hierbei stießen beide linke Außenspiegel gegeneinander und wurden beschädigt. An beiden Spiegeln entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,00 Euro.

sre/Polizei Lohr