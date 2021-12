Abgefahrene reifen - BMW rutscht von der Straße bei Gailbach

Der Fahranfänger kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten und einem Verkehrsschild, ehe er wieder zurück auf die Straße und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass alle vier Reifen des Fahrzeugs abgefahren waren und keine ausreichende Profiltiefe mehr vorhanden war. Insgesamt wurde ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro verursacht.

Betrunkener Fahrradfahrer auf der Aschaffenburger Ringstraße

Aschaffenburg. Donnerstagnacht gegen 22:30 Uhr hielt eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen offensichtlich alkoholisierten Fahrradfahrer auf dem Dr.-Willi-Reiland-Ring an. Hier handelt es sich um eine Kraftfahrstraße, dementsprechend ist es Fahrradfahrern generell verboten diesen zu befahren. Der 38-jährige Radfahrer zeigte neben einem Alkoholwert von über 1,6 Promille außerdem noch drogentypische Auffälligkeiten und Gleichgewichtsstörungen. Für eine Blutentnahme wurde er durch die Streife in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei Verkehrskontrolle in Leider Haschisch sichergestellt

Aschaffenburg-Leider. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte ein 27-jähriger Nissan-Fahrer am Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr nicht nur drogentypische Auffälligkeiten, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten, sondern versuchte auch ein Päckchen mit Haschisch verschwinden zu lassen. In dem Päckchen befand sich eine nicht unerhebliche Menge des Betäubungsmittels. Ein am Ort der Kontrolle in der Darmstädter Straße durchgeführter Urinschnelltest zur Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit bestätigte den Verdacht der Autofahrt in berauschtem Zustand. Auf den Verkehrsteilnehmer kommt nun neben dem verkehrsrechtlichen Verstoß auch eine Strafanzeige wegen dem Besitz von Drogen zu.

Kennzeichendiebstahl auf Supermarktparkplatz in Aschaffenburg

Aschaffenburg-Damm. Auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Heinrich-Böll-Straße neben dem Dämmer Tor wurden an einem weißen Audi A4 am Donnerstag zwischen neun und zwölf Uhr beide Kennzeichen gestohlen. Hinweise auf den Täter sind aktuell nicht vorhanden.

Sachbeschädigung durch randalierende Jugendliche and er Würzburger Straße

Aschaffenburg. Nach einer Mitteilung durch einen Zeugen wegen randalierender Jugendlicher in der Würzburger Straße traf die Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Donnerstag gegen 22:20 Uhr eine Gruppe junger Personen an. Diese sollen zuvor gegen Autos getreten und Verkehrsschilder umgestoßen haben. Bisher stellten die Polizeibeamten in diesem Zusammenhang zwei beschädigte Nissenleuchten fest. Bei der Gruppe handelte es sich um fünf männliche Personen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können.

Personen, welche sachdienliche Angaben zu einem der zuvor beschriebenen Fälle machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Wildunfall : Zwei Autos kollidieren mit demselben Wildschwein in Großostheim

Großostheim. Auf der Staatsstraße 3115 zwischen Großostheim und Nilkheim kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:10 Uhr zu einem Wildunfall. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin konnte einem kreuzenden Wildschwein nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Tier lief nach dem Kontakt mit dem Auto noch weiter und kollidierte anschließend mit einem nachfolgenden Kleintransporter. Auch diesen Zusammenstoß überlebte das Tier, war danach jedoch schwer verletzt. Ein verständigter Jäger erlöste das Wild fachmännisch. An den beiden Unfallfahrzeugen wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht.

Graffiti an der Kirche in haibach

Haibach. Unbekannte Täter haben die Wand auf der Rückseite des Kirchengebäudes in der Breitenwiesenstraße (Ortsteil Grünmorsbach) durch das Anbringen von Graffiti beschädigt. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg