Abfalleimer in Kahl ausgebrannt

Autofahrerin streift Leitplanke in Schimborn

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2307 zwischen Feldkahl und Schimborn entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 4.000 Euro. Um kurz vor 15 Uhr war eine 41-jährige Audi-Fahrerin aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts in die Leitplanke gefahren. An der Leitplanke entstand kein Schaden, der Pkw wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt.