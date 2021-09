Abbiegeunfall auf B469 bei Obernburg

Zur Unfallzeit wollte ein Obernburger, von der B469 aus Miltenberg kommend, nach links auf die Mainbrücke einbiegen. Nachdem eine von links kommende Autofahrerin dem VW-Passatfahrer das Einfahren ermöglichte, bog der VW-Fahrer nach links auf die Mainbrücke ein. Hier kollidierte er mit einem Pkw Toyota Yaris, dessen Fahrerin sich auf der Mainbücke auf der Linksabbiegespur Richtung Aschaffenburg befand und die der Wartepflichtige schlichtweg übersehen hatte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Elsenfeld, Bahnhofstraße Nach einem Ladendiebstahl ist ein junger Mann aus einem SB-Markt geflüchtet.

Der 29-Jährige war an der Kasse des Marktes von einer Angestellten angesprochen worden die den mitgeführten Rucksack des Kunden überprüfen wollte. Beim Blick in den Rucksack entdeckte die Kassiererin mehrere Artikel aus dem Markt, die der Kunde so durchschleusen wollte.

Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, nahm er Reißaus, konnte aber schon nach wenigen Metern von Passanten angehalten werden.

Der Ladendieb wurde hierauf einer zu Hilfe gerufenen Polizeistreife übergeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde bei dem jungen Mann eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die entwendete Ware hatte einen Wert von knapp 5 Euro.

