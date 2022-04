Der 16-Jährige trug durch den Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

Versuchter Ladendiebstahl

Alzenau. Am Donnerstag gegen 11:20 Uhr versuchte ein 31- jähriger Mann in der Emmy-Noether-Straße zwei Packungen Parfüm zu stehlen. Dies wurde jedoch von einem Mitarbeiter des Supermarkts beobachtet und der Dieb gestellt. Das Parfüm hätte einen Wert von 33,90 Euro gehabt.

Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Alzenau. Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr konnte in der Prischoßstraße ein Roller festgestellt werden, an dem die Versicherung seit März abgelaufen war. Der 18- jährige Besitzer versäumte es, diese rechtzeitig erneuern zu lassen.

Pressebericht der Polizei Alzenau / grr