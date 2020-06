A81 / Tauberbischofsheim: Nicht angepasste Geschwindigkeit und eine massive Alkoholisierung führte zum Unfall

Der 27-jährige Fahrer eines hochmotorisierten Autos kam am frühen Sonntagmorgen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Straße von der Fahrbahn ab. Gegen 04.45 Uhr fuhr der Mann auf der A81 in Richtung Würzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Tauberbischofsheim kam er durch Aquaplaning und der erheblichen Beeinflussung durch Alkohol nach rechts auf den Grünstreifen. Dort fuhr er mit seinem BMW die Böschung hinauf, beschädigte mehrere Sträucher und kam quer neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein Alkoholtest während der Unfallaufnahme ergab 2,2 Promille. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Flurschaden beläuft sich auf ungefähr 700 Euro. Nun muss der 27-Jährige mit einer Strafanzeige wegen der Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

stru/Polizei Heilbronn