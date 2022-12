A81 / Ahorn: Nach Überholvorgang überschlagen

Eine Leichtverletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf der A81. Eine 20-Jährige war kurz vor 6 Uhr mit ihrem Ford zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn unterwegs. Nach einem Überholvorgang kam die Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte unkontrolliert in den Grünstreifen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Wertheim. Als eine 74-Jährige am Montagmittag beim Einkaufen sich von ihrem Einkaufswagen wenige Meter entfernte, entnahm ein Unbekannter ihren Geldbeutel. Die Frau war gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Wertheim einkaufen. Dabei ließ die Dame ihren Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt. In der Zwischenzeit stahl ein Unbekannter den Geldbeutel der Frau samt Inhalt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Polizeimeldungen Kreis Main-Tauber