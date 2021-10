Letztendlich uberholte der BMW rechts, setzte sich vor den Wagen des 39-Jährigen und schuttete nach zunächst wildem Gestikulieren, durch die geöffnete Seitenscheibe Wasser aus einer PET-Flasche auf dessen Wagen. Durch die waghalsige Fahrweise des BMW-Fahrers könnten noch andere Personen gefährdet worden sein. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bittet daher um Zeugen welche Hinweise auf den Verursacher geben könnten oder selbst gefährdet wurden. Gesucht wird eine schwarze BMW Limousine.

Marktheidenfeld. Am Samstagnachmittag kam es auf der A3 kurz vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen es zu einem langen Stau in Richtung Wurzburg kam. Gegen 16.15 Uhr verlor eine 28-jährige Frau die Kontrolle uber ihren Wagen, stieß mehrfach gegen die Betonleitwand und touchierte letztendlich einen fahrenden Lastwagen. Glucklicherweise wurde die Fahrzeugfuhrerin nur leicht verletzt. Die im Wagen befindlichen Kleinkinder (9 Jahre, 8 Jahre und 10 Monate) erlitten nach erster Einschätzung keine Verletzungen, wurden aber sicherheitshalber ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die A3 in Richtung Wurzburg fur 40 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis auf zehn Kilometer Länge und löste sich nur sehr langsam auf.

Goldbach. Am Samstagvormittag befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen die A3 in Richtung Wurzburg. In der Einhausung fuhr dieser plötzlich vom rechten Fahrstreifen uber alle Fahrstreifen ganz nach links und touchierte mit seinem Pkw fur mehrere Meter die Betonleitwand. Anstatt anzuhalten fuhr der Fahrer unbeirrt weiter zu seiner Heimatadresse. Hier wartete schon eine Streifenbesatzung auf den jungen Mann und konnte schnell den Grund fur das auffällige Fahrverhalten feststellen. Der Fahrer stand unter dem deutlichen Einfluss diverser Betäubungsmittel weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Fahrer erwartete nun eine Anzeige.



Rettungswagen mit technischem Defekt

Waldaschaff. Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld wurde ein Rettungswagen zur Unfallstelle beordert. Auf der Anfahrt erlitt der Rettungswagen allerdings am Kauppenaufstieg einen Motorschaden und kam kurz vor der Anschlussstelle Weibersbrunn auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Durch austretendes Motoröl wurden der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen uber fast 300 Meter verunreinigt. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Zum Verkehrsunfall bei Marktheidenfeld schickte die Integrierte Leitstelle Bayerischer Untermain schnellstmöglich ein Ersatzfahrzeug.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach