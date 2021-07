A45 bei Alzenau: Opel kracht in Leitplanke - Frau schwer verletzt

Die 27 Jahre alte Frau fuhr steuerte ihren Opel gegen 17:15 Uhr auf der Überholspur in Richtung Aschaffenburg. Zwischen den Anschlussstellen Alzenau-Mitte und Alzenau-Hörstein fuhr der Wagen plötzlich nach rechts. Der Opel krachte gegen die Außenleitplanke und schleuderte dann zurück auf die Überholspur.

Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte die Schwerverletzte in eine Klinik. Vermutlich war eine medizinische Ursache der Grund dafür, dass die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte. Die A45 war an der Unfallstelle für rund eine Stunde in Richtung Aschaffenburg gesperrt. Der Opel hat nur noch Schrottwert. Die Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein halfen bei den Aufräumarbeiten und sicherten die Uafallstelle ab. rah/mai