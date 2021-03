A3: Zwei Männer ohne Führerschein erwischt

Einen 38-Jährigen aus Hessen kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei am Samstag an der Ausfahrt Bessenbach. Der Mann war um 7.30 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Würzburg unterwegs und konnte den Polizisten keinen Führerschein vorzeigen. Nach einer Fahrerlaubnissperre, die bereits abgelaufen ist, hat der Fahrer noch keinen neuen Führerschein beantragt. Zudem konnte ein verbotener Schlagstock sichergestellt werden. Die 41-jährige Beifahrerin zeigte einen gültigen Führerschein vor und so war nach Abschluss aller Maßnahmen die Weiterfahrt möglich.

Gefälschte Dokumente zeigte ein 54-Jähriger aus Rheinland-Pfalz um 8.32 Uhr an der Ausfahrt Rohrbrunn vor. Der Fahrer befuhr zuvor die A 3 mit einem Opel Mokka in Richtung Würzburg. Es stellte sich auch in diesem Fall heraus, dass durch ein Gericht eine Fahrerlaubnissperre ausgesprochen wurde. Der gefälschte Führerschein und auch der Ausweis wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Kennzeichen seit fast zwei Jahren ungültig

Bessenbach. Ein Kurzzeitkennzeichen, das bis April 2019 gültig war, hat ein 43-Jähriger an einem Mercedes angebracht. Einer Streife der Autobahnpolizei fiel der Wagen am Samstagabend um kurz nach 20 Uhr bei Bessenbach auf. Da die erlaubte Nutzungsdauer bei dieser Art von Kennzeichen direkt abzulesen ist, konnten die Beamten den Verstoß bereits im Vorbeifahren feststellen. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. Da der Wagen unter anderem nicht versichert ist, war eine Weiterfahrt nicht möglich.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach