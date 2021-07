A3: Wohnwagen schlingert in den Grünstreifen

Gegen 15.25 Uhr war der 51-jährige Vater mit seiner Frau und den beiden Kindern mit einem Auto und einem Wohnwagen auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach einem Überholmanöver kam der Anhänger nach dem Fahrstreifenwechsel ins Schlingern und drehte sich nach rechts. Glücklicherweise kam das Fahrzeug quer zur Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen und landete nicht auf der Seite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Bei der Absicherung der Gefahrenstelle wurde die Polizei von der Feuerwehr unterstützt.



leicht alkoholisiert Unfallverursacher leicht alkoholisiert

Bischbrunn. Unter Alkoholeinfluss stand ein 55-Jähriger aus Frankfurt am frühen Samstagabend. Der Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem Wagen auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Bei einem Überholvorgang nach der Rastanlage Spessart-Süd streifte er mit seinem Wagen einen Campingbus. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mercedes, prallte gegen die Außenleitplanke und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Beamten der Verkehrspolizei stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Bereits ab 0,3 Promille besteht der Verdacht der Straftat Gefährdung des Straßenverkehrs, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zwei Insassen aus dem Campingbus trugen leichte Verletzungen davon, mussten aber nicht in einem Krankenhaus versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.





Auspuff beschädigt Reifen

Stockstadt. Ein Auspuff auf der linken Spur sorgte am Samstagmorgen für einen platten Reifen. Um 6.30 Uhr war ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg mit einem Skoda auf der A 3 bei Stockstadt in Richtung Würzburg unterwegs. Der Mann erkannte zu spät, dass auf seinem Fahrstreifen ein Auspuff liegt und fuhr darüber. Dadurch wurde ein Reifen beschädigt und der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Hinweise auf den Verlierer liegen der Polizei derzeit nicht vor.





Wildunfall bei Kahl

Karlstein. Schaden in Höhe von 3500 Euro entstand bei einem Wildunfall am Samstag auf der A 45. Ein 61-Jähriger aus den Niederlanden erfasste kurz nach 10 Uhr mit seinem VW bei Karlstein ein Reh. Am Auto wurde die Front beschädigt, das Tier getötet.





Drei Verletzte und langer Stau

Aschaffenburg. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg fuhr gegen 14.47 Uhr kurz vor der Ausfahrt Kleinostheim aus noch unbekannten Gründen mit seinem Chevrolet auf einen VW auf. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw des Unfallverursachers gegen die Mittelschutzwand aus Beton. Der andere Wagen wurde nach rechts gegen die Außenleitplanke abgewiesen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten sich die beiden Insassen im Alter von 31 und 55 Jahren selbst befreien. Alle Unfallbeteiligten trugen Verletzungen davon und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrbahn war zunächst für die Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt, nach knapp einer Stunde konnte die Polizei wieder zwei Fahrstreifen freigeben. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 10 Kilometern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 46000 Euro. Neben den Beamten der Verkehrspolizei waren die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach