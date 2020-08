A3 Waldaschaff: Geplatzter Reifen verursacht hohen Sachschaden

Am Montagabend, gegen 21:45 Uhr, fuhr ein 52-jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf der Autobahn A 3 in Richtung Frankfurt am Main. Höhe Waldaschaff platzte ein Reifen der Antriebsachse. Die Lauffläche des Reifens löste sich vollumfänglich und lag auf der Fahrbahn. Insgesamt acht nachfolgende Auto-Fahrer*innen überfuhren die Lauffläche, wodurch alle Autos beschädigt wurden. Vier der acht Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Über Verkehrsstörungen ist bis dato nichts bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Passagierschiff touchiert Mainbrücke bei Miltenberg

Am frühen Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein Passagierschiff, besetzt mit insgesamt 76 Fahrgästen an Bord, von Aschaffenburg kommend den Main in Richtung Würzburg. Bei der Durchfahrt der Straßenbrücke der Staatsstraße 2309, touchierte das Schiff des 47-jährigen Kapitäns, mit der Steuerbordseite das Brückenfundament. Hier entstand am Schiff ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da sich an der Brücke mehrere kleine Steinbrocken lösten, mussten das staatliche Bauamt und das Wasserwirtschaftsamt zur Begutachtung anrücken. Statische Mängel konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Schadenshöhe an der Brücke muss noch ermittelt werden.