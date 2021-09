Ein 32-Jähriger war dem Polizeibericht zufolge um 14.30 Uhr auf der A3 mit seinem Audi in Richtung Würzburg auf der linken Spur unterwegs. Als ein Auto vor ihm den Fahrstreifen mit geringem Abstand wechselte, bremste er seinen Wagen stark ab und lenkte nach rechts. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem Sattelzug, der sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Teile, die sich bei dem Unfall vom Lkw lösten, prallten gegen einen weiteren Laster.

Für etwa 20 Minuten musste die Polizei die Fahrbahn komplett sperren und konnte anschließend den Verkehr auf zwei Spuren freigeben. Die Feuerwehr unterstützte die Beamten bei den Verkehrs- und Reinigungsmaßnahmen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel in Alzenau

Schaden in Höhe von 3500 Euro entstand bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der A 45 in Richtung Aschaffenburg. Eine 44-Jährige wechselte laut Polizei um 6.00 Uhr mit ihrem Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem anderen Fahrzeug das Auffahren auf die Autobahn zu erleichtern. Hierbei übersah sie jedoch den Kleintransporter eines 51-Jährigen auf der linken Spur und es kam zum Zusammenstoß.