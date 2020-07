Sperre nach Platzer in Einhausung - Was einem Fahrer droht, der trotz Rotlicht auf die A3 aufgefahren ist

Im weiteren Verlauf löste sich die Lauffläche, welche auf den linken Fahrstreifen geschleudert wurde. Diese überfuhr ein 23-Jähriger Fahrer mit seinem Ford Mustang.

Während mehrere Lkw-Fahrer dem havarierten tschechischen Fahrer halfen, den Reifen zu wechseln, wurde der Ford Mustang abgeschleppt.

Am Ford wurde die Front beschädigt, am Sattelauflieger die Radabdeckung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.100 Euro. Für rund 30 Minuten wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen, sowie die Anschlussstelle Goldbach in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Das Verbot der Einfahrt an der Anschlussstelle ignorierte ein Auto-Fahrer und fuhr trotz Rotlicht auf. Ihm droht nun ein Bußgeldverfahren.

Verkehrsunfall beim Einparken

Weibersbrunn. Zu einem Parkrempler kam es am frühen Abend auf der Rastanlage Spessart Süd. Bedingt der Parksituation touchierte beim Einparken ein griechischer Sattelzug einen dahinter abgestellten polnischen Lkw.

Der griechische Auflieger wurde hierbei zerkratzt, bei dem polnischen Sattelzug wurde die Plane, sowie das Zurrsystem in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.950 Euro. Der 57-Jährige Fahrer des griechischen Sattelzuges wurde bar verwarnt.