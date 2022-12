A3: Schwerer Unfall zwischen Weibersbrunn und Waldaschaff

Drei Autos sind laut unseres Reporters vor Ort in das Geschehen in Fahrtrichtung Aschaffenburg verwickelt. Zwei Autos sind durch die Wucht den Unfalls über die Leitplanke in den Wildschutzzaun geflogen. Von teils schwer verletzten Menschen ist die Rede. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Die Autobahn ist derzeit voll gesperrt, der Verkehr staut sich zurück bis weit vor der Ausfahrt Weibersbrunn. Die Sperrung wird noch einige Zeit (Stand: 21:50 Uhr) anhalten. (mai)

