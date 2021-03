A3: Sattelzug fährt geparkten Lkw an und flüchtet

Als er kurz daraufhin sein Fahrzeug verließ, um nach dem Rechten zu schauen, bemerkte er einen Schaden von ca. 2.000 Euro an seinem Lkw. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Unbeteiligte Zeugen gaben an, dass ein Sattelzug mit belgischer Zulassung und grauer Planenabdeckung beim Rangieren gegen den Lkw des 61-Jährigen gefahren sein. Der Fahrer dieses Sattelzuges sei daraufhin ausgestiegen, habe sich den Schaden angesehen und sei daraufhin, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, davongefahren.

Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Auffahrunfall in Baustelle - hoher Sachschaden

Kahl. Am Donnerstag befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann die A45 in Richtung Gießen. Gegen 14:15 Uhr musste er in einer Autobahnbaustelle, etwa Höhe Kahl a.M., bausstellenbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 64-jähriger Lkw-Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf den vor ihm fahrenden Gliederzug auf. Verletzt wurde hierbei niemand, es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

30-Jähriger ohne Fahrerlaubnis erwischt

Markheidenfeld. Am Donnerstag wurde gegen 23:20 Uhr ein Opel Astra, der auf der A3 in Richtung Würzburg fuhr, bei Marktheidenfeld zur Verkehrskontrolle angehalten. Während der Anhaltung konnten die Polizeibeamten beobachten, wie der 30-jährige Fahrer einen Platztausch mit seiner 22-jährigen Beifahrerin durchführte. Der Grund des hektischen Fahrerwechsels war schnell gefunden, eine Überprüfung des 30-Jährigen ergab, dass dieser keine Fahrerlaubnis besaß. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.