A3 Richtung Frankfurt: Auto bei Weibersbrunn quer über die Fahrbahn geschleudert

Laut Polizei kam er mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache am sogenannten Kauppenabstieg nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er die dortige Betonleitwand berührte. Anschließend wurde das Fahrzeug quer über die Fahrbahn geschleudert, schlug mit dem Heck in die Mittelleitwand ein und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zu stehen. Der Fahrer wendete und setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte aber in Aschaffenburg angehalten werden. An der Unfallstelle fanden sich mehrere Fahrzeugteile und auch das Kennzeichen des verunfallten schwarzen Autos der Marke Ssangyong. Verletzt wurde niemand und es kam nach aktuellem Stand auch zu keiner Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer. Der am Wagen entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Gerüstteile verloren

Alzenau, A45. Am Freitagvormittag kam es auf der A45 in Fahrtrichtung Gießen, kurz vor der Anschlussstelle Alzenau-Mitte, zu einem Verkehrsunfall. In Folge mangelhafter Ladungssicherung verlor ein LKW eine Gerüstbodenplatte, welche von einem nachfolgenden Sattelzug überfahren wurde. Am geschädigten Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Den Verlierer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Fahrt unter Drogen - Illegaler Böller im Auto

Hösbach, A3, Fahrtrichtung Passau/Linz. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Wagen die Autobahn bei Hösbach, wo er anschließend von einer Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen wurde. Neben erheblichen Ausfallerscheinungen hinsichtlich der Fahrweise und körperlichen Verfassung wurde der Polizei zufolge beim Fahrzeugführer zudem starker Marihuanageruch festgestellt. Die Beamten fanden einen frisch aufgerauchten Jointrest.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei noch einen Feuerwerkskörper ohne Zulassungsnachweise in der Mittelkonsole des Wagens. Dieser stellten die Beamten sicher und leiteten ein Verfahren wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz ein. Nach der Blutentnahme zur Sicherung des Verfahrens wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde die Weiterfahrt für zwölf Stunden unterbunden.